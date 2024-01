adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Freitagvormittag vor

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 166,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 166,78 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 167,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.297 adidas-Aktien.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,32 EUR. Abschläge von 18,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 181,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone