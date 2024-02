adidas Aktie News: adidas legt am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 178,78 EUR.

Bei 178,78 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,44 EUR. Zuletzt wechselten 90.614 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 24,31 Prozent Luft nach unten.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2022 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,522 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.999,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. adidas dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem adidas-Verlust in Höhe von -0,120 EUR je Aktie aus.

