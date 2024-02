adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 175,80 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 175,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 175,32 EUR. Mit einem Wert von 175,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.759 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 13,08 Prozent zulegen. Bei 135,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,03 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,522 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.999,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte adidas die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem adidas-Verlust in Höhe von -0,120 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

