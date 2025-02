adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 254,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 254,20 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 253,90 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.554 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,78 Prozent Luft nach oben. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 179,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 41,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,08 EUR aus.

adidas ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas -2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 6,44 Mrd. EUR gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die adidas-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von adidas.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

