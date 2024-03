adidas Aktie News: adidas am Mittag fester

Kurs der adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 201,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 201,00 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 201,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 83.894 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 208,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 31,49 Prozent sinken.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 187,62 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 13.03.2024. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,66 EUR je adidas-Aktie.

