adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 201,00 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 201,00 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 201,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.652 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 208,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 137,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 31,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 187,62 EUR angegeben.

Am 13.03.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 4.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.205,00 EUR umgesetzt worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

