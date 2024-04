adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 225,40 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 225,40 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 223,10 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 112.482 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 226,90 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 34,51 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,71 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.205,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte adidas die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,09 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone