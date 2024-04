adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 225,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 225,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 223,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 367.385 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 34,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 206,86 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 13.03.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Am 02.05.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone