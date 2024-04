adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 225,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 225,10 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,70 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.330 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 52,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 13.03.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,55 Prozent auf 4.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.205,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone