adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 166,40 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 166,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 165,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100.010 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 13,34 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 43,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,83 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 03.08.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,52 Prozent zurück. Hier wurden 5.343,00 EUR gegenüber 5.596,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

