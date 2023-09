adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Einbußen

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 164,72 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 164,72 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 164,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 249.473 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Abschläge von 43,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,83 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,52 Prozent zurück. Hier wurden 5.343,00 EUR gegenüber 5.596,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 29.10.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich