adidas Aktie News: adidas am Mittag mit roter Tendenz

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 116,98 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 116,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.940 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,46 EUR am 13.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 8,86 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 187,57 EUR.

adidas ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,93 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.596,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.11.2023 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 6,60 EUR je Aktie aus.

