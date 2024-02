adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 181,80 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 181,80 EUR. Bei 182,52 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 179,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.634 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 9,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2023 (135,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,522 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,77 EUR an.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.205,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR je adidas-Aktie.

