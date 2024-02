adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 179,66 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 179,66 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 182,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 179,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.230 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 10,65 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Mit Abgaben von 24,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,522 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,77 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – ein Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,120 EUR je adidas-Aktie belaufen.

