adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 179,74 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 179,74 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 180,32 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 179,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.094 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 9,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,71 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,522 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 181,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.999,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR je adidas-Aktie.

