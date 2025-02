adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Nachmittag

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 248,80 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 248,80 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 248,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 250,50 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.192 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 180,82 EUR am 07.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 27,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,08 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie eingenommen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,20 EUR je Aktie belaufen.

