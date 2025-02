adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag schwächer

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 250,30 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 250,30 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 250,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 250,50 EUR. Zuletzt wechselten 13.803 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 5,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 180,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.10.2024. Das EPS lag bei 2,48 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von -2,12 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 4,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

