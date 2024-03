adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 199,92 EUR ab.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 199,92 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 198,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 89.980 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (208,80 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Mit einem Zuwachs von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,60 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 189,92 EUR je adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 13.03.2024. Das EPS lag bei -2,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.812,00 EUR – eine Minderung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 2,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

