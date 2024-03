adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 200,45 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 200,45 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 198,74 EUR nach. Mit einem Wert von 199,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.671 adidas-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 4,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,74 EUR am 23.03.2023. Abschläge von 30,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 189,92 EUR.

adidas gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen