adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag billiger

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 159,84 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 159,46 EUR ein. Bei 160,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 101.896 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 209,15 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,58 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 71,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 151,03 EUR angegeben.

Am 10.02.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.205,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.137,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com