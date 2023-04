adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel adidas 160,14 EUR

-1,21% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 160,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 159,12 EUR. Bei 160,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.105 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 209,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 23,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,03 EUR je adidas-Aktie an.

Am 10.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,58 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.205,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,32 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Datenerhebung: Investitionen in virtuelle Welten erreichen Rekordhoch

adidas-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Aktien Frankfurt DAX-Statistik: Das waren die besten Monate des DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com