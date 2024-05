adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 228,20 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 228,20 EUR. Bei 228,00 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 228,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 33.588 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 233,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,62 EUR am 02.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 216,21 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

