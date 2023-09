adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochmittag an

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 166,32 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 166,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 167,52 EUR. Bei 165,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 209.591 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2023 auf bis zu 188,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 43,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 179,83 EUR.

Am 03.08.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.343,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

