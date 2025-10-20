adidas Aktie News: adidas am Montagmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 193,30 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 193,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 193,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.937 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 36,47 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 16,84 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 247,55 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,52 EUR im Jahr 2025 aus.

