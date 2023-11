adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Montagmittag vor

adidas im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 182,76 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 182,76 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 183,78 EUR an. Bei 180,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 121.897 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 3,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2022 (114,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,83 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 5.999,00 EUR, gegenüber 6.408,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,38 Prozent präsentiert.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

