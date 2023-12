adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag mit Verlusten

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 192,68 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 192,68 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 191,76 EUR. Bei 194,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 86.177 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 198,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,50 EUR am 20.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,83 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 5.999,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. adidas dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aktientipp adidas-Analyse: Bernstein Research hebt adidas-Aktie auf höhere Outperform-Bewertung

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Minus