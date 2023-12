adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag fester

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 194,20 EUR.

Das Papier von adidas legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 194,20 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 195,32 EUR. Mit einem Wert von 194,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.513 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 198,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 2,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 117,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,83 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

