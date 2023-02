adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 137,88 EUR

Die adidas-Aktie musste um 04:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 138,18 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 137,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341.955 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 231,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 154,54 EUR.

Am 10.02.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5.205,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

