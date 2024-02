adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 181,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 181,84 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 183,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 181,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.966 adidas-Aktien.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 135,32 EUR fiel das Papier am 24.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 25,58 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,522 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

Am 08.11.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.205,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Laut Analysten dürfte adidas im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Schwacher Handel: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus