adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 248,00 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 248,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 248,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.735 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 180,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 27,09 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

