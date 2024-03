adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der adidas

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 199,92 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 199,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 202,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 199,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 201,20 EUR. Zuletzt wechselten 158.045 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 208,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,74 EUR am 23.03.2023. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 44,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 189,92 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 13.03.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je adidas-Aktie.

