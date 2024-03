adidas Aktie News: adidas am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Mit einem Kurs von 200,00 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 200,00 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,05 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 199,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 280.905 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 138,74 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 44,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,92 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 13.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. adidas dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Analyse: Outperform-Bewertung für adidas-Aktie von RBC Capital Markets

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück