adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 200,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 200,65 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 201,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.965 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,06 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 138,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 189,92 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 13.03.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,55 Prozent zurück. Hier wurden 4.812,00 EUR gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

