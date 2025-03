adidas Aktie News: adidas macht am Freitagmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 224,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 224,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 224,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 238.271 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. 17,51 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 194,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,59 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,97 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 4,81 Mrd. EUR umsetzen können.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

