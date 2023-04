adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel adidas 161,10 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 161,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 160,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,52 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.603 Stück gehandelt.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 151,03 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 10.02.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.137,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

