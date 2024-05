adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag auf rotem Terrain

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 225,20 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 225,20 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 224,80 EUR ein. Mit einem Wert von 227,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.289 adidas-Aktien.

Bei 233,90 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,86 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 52,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 216,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von adidas.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

