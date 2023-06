adidas Aktie News: adidas zieht am Mittag an

Aktien in diesem Artikel adidas 175,18 EUR

-1,40% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:48 Uhr 3,1 Prozent. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 176,92 EUR zu. Bei 172,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 230.222 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 2,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 46,54 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 05.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.302,00 EUR gelegen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. adidas dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Bernstein-Studie treibt an

Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie im Mai 2023

adidas- und PUMA-Aktien gefragt: Lululemon-Ausblick gibt adidas und PUMA Aufwind - Goldman Sachs hebt Ziel für Lululemon an

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com