adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag billiger

Die adidas-Aktie notierte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 173,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 171,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,44 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 195.692 Aktien.

Am 05.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 336,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,47 Prozent hinzugewinnen. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,87 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 234,87 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 06.05.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.268,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 8,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

