adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Mittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 171,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die adidas-Aktie legte bis auf 171,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,42 EUR. Zuletzt wechselten 79.885 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.06.2023 erreicht. 6,13 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,75 EUR an.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.274,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

