adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von adidas zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 171,80 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 171,80 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 172,46 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 228.601 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 83,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 171,75 EUR an.

adidas gewährte am 05.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

