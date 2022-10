adidas Aktie News: adidas gibt am Freitagmittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel adidas 104,02 EUR

Die adidas-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 9,8 Prozent auf 103,50 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,26 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 994.978 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 300,25 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 65,53 Prozent zulegen. Am 21.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 178,14 EUR.

Am 20.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,22 Prozent gesteigert.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,06 EUR je adidas-Aktie.

