adidas Aktie News: adidas am Mittag mit roter Tendenz

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 137,06 EUR nach. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 136,56 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 113.200 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 224,70 EUR erreichte der Titel am 22.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,00 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,54 EUR je adidas-Aktie an.

Am 10.02.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.205,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

