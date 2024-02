adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 187,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 187,78 EUR zu. Bei 187,88 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 183,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267.840 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,80 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 135,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 38,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,522 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent auf 5.999,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,120 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Plus

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Schwacher Handel: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein