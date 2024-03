adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 200,15 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 200,15 EUR nach oben. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 201,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 194,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 460.102 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Gewinne von 4,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 138,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 189,92 EUR.

Am 13.03.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 2,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

