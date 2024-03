adidas Aktie News: adidas am Vormittag auf rotem Terrain

adidas im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 196,38 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 196,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 194,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 42.833 Stück.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 208,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 138,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 29,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 13.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.812,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. adidas dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

