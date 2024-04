adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 225,30 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 225,30 EUR. Bei 227,50 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 102.013 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2024 auf bis zu 227,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 0,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 52,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 206,86 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von adidas.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

