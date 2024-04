adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 225,10 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 225,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 227,50 EUR. Bei 226,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 178.666 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 208,29 EUR.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,21 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,09 EUR fest.

