adidas Aktie News: adidas macht am Montagvormittag Boden gut

22.04.24 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 226,40 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 226,40 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 227,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.340 adidas-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 0,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 147,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 34,80 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 206,86 EUR. adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,55 Prozent auf 4.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.205,00 EUR umgesetzt. adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 EUR je adidas-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur adidas-Aktie adidas-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy adidas-Aktie schwächer: Barclays Capital bewertet adidas-Aktie unverändert Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Start des Freitagshandels nach

