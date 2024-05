adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 226,40 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 226,40 EUR ab. Bei 226,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 11.277 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,31 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (147,62 EUR). Abschläge von 34,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach -0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte adidas die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

