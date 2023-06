adidas Aktie News: adidas legt am Donnerstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel adidas 179,94 EUR

Um 11:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 179,18 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 180,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 170.592 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 180,44 EUR erreichte der Titel am 22.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 164,25 EUR an.

Am 05.05.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,60 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

